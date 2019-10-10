Son Dakika Haberleri: Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
Son Dakika Güncel Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

47 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüm okullarda, Kızıltepe'de ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüm okullarda, Kızıltepe'de ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Nusaybin ilçesinde tüm okulların bugünden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Kaymakamlık oluru ile ilçemizde 10-11 Ekim tarihlerinde iki gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Öte yandan Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okulların 2 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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