Son Dakika Haberleri: Mardin'in suriye sınırına askeri sevkiyat
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Mardin'in suriye sınırına askeri sevkiyat

15 dakika önce

DİYARBAKIR'dan Mardin'de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Mardin'in suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]
DİYARBAKIR'dan Mardin'de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin'de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, havaalanı kavşağından ilerleyerek Mardin'e doğru hareket etti. Konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin'deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Suriye, Mardin, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
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Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı
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