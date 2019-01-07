Mardin'in Suriye Sınırına Yakın Şenyurt Mahallesinde Metropol İllerde Terör Saldırılarında...
1 saat önce
Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin
'in Suriye
sınırına yakın Şenyurt
Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:02 Kaynak: AA
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi
Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi
Bakan Akar'dan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir