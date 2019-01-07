Son Dakika Haberleri: Mardin'in Suriye Sınırına Yakın Şenyurt Mahallesinde Metropol İllerde Terör Saldırılarında...

Mardin'in Suriye Sınırına Yakın Şenyurt Mahallesinde Metropol İllerde Terör Saldırılarında...

1 saat önce

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Suriye Sınırına Yakın Şenyurt Mahallesinde Metropol İllerde Terör Saldırılarında..., System.String[]
Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Şenyurt, Suriye, Mardin, Güncel
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