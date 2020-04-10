Mardin'in tarihi çarşıları düzenleniyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi çarşılarında yaptığı yenileme ve yapım çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşturuyor.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, 'Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi' kapsamında Semerciler, Leblebiciler, Giyimciler, Sobacılar, Çarıkçılar, Tellallar, Bakırcılar, Yemeniciler ve İnekler Çarşısı gibi geleneksel tarihi çarşılarında bulunan yaklaşık 390 işyerinde iyileştirme ve fonksiyonlarının kazandırılması çalışmaları devam ediyor.

Dükkanların tentene, kapı, tavanı, iç dizaynı, tabelaları, sürgüleri, camekanları rehabilite, iyileştirmeler yapılmakta. Yapılan çalışmalarla tarihi işyerleri ilk görünüme kavuşuyor.

Daha önce biten ve vatandaşların hizmetine sunulan Kültür Sokak, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Kafe, Kermozade Konağı, Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami aksı, Hasan Ammar ve Zahireciler Çarşıları tarihe şehre ayrı bir güzellik kattı.