Mardin'in tarihi dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Mardin'in tarihi dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı devam ediyor

01.06.2022 13:48
Mardin'in tarihi dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı devam ediyor

Mardin'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için betonarme binaların yıkımına devam ediliyor.

Mardin'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için betonarme binaların yıkımına devam ediliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesindeki Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde sit alanı içindeki 40 yıllık betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, kentin gerçek mimari dokusuna kavuşması için sit alanında yıkılması planlanan diğer betonarme yapıları da inceledi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 240 binanın yıkımı için alınan karar doğrultusunda çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Şimdiye kadar 100'ün üzerinde yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Demirtaş, "En yakın zamanda kurul tarafından yıkımına karar verilen tüm binaların yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Çalışmalarda Mardinli vatandaşların çok ciddi katkılarının bulunduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Sağ olsunlar hiç problem çıkarmıyorlar. Oturup anlaşıyoruz ve yıkımı gerçekleştiriyoruz. Sit alanı içerisinde bulunan ve özellikle silueti bozan binaların hepsini yıkmayı düşünüyoruz. Mardin geleceğini geçmişinde arıyor. Mardin için güzel bir gelecek inşa edeceğiz ve böylelikle turizmde ciddi bir canlılığın olacağına ve cazibe merkezi olacağına inanıyorum."

Demirtaş, yıkım çalışmaların dikkatli ve çevreye zarar verilmeden yapıldığını vurguladı.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'in tarihi dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika


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