Üye Girişi
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM - Son Dakika

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM

22.08.2021 09:34

MARDİN'İN Yeşilli İlçesinde askere giden ağabeyin yerine döner tezgahının başına geçen 27 yaşındaki Fazilet Kürşat, ilçenin ilgi odağı oldu.

MARDİN'İN Yeşilli İlçesinde askere giden ağabeyin yerine döner tezgahının başına geçen 27 yaşındaki Fazilet Kürşat, ilçenin ilgi odağı oldu. Mardin'deki tek kadın döner ustası olan Kürşat, şimdi kendi işini kurmak ve ünlü bir döner ustası olmanın hayalini kuruyor.

2010 yılında ağabeyi Ümran Kürşat'ın askere gitmesi üzerine patronu olan amcasının mağdur olmaması için döner tezgahının başına geçici olarak geçen 8 kardeşten 4'üncüsü olan Fazilet Kürşat, döner işini sevince bunu sürdürmeye karar verdi. Ağabeyi askerden dönünce de döner ustalığını sürdürmeye devam eden Fazilet, 11 yıldır ilçe halkının ilgi odağı oldu. Henüz 16 yaşındayken döner tezgahının başına geçen ve kız olduğu için ilk etapta vatandaşların kendisine şaşkın şaşkın baktığını anlatan Kürşat, şimdi kendi işini kurmak ve ünlü bir döner ustası olmanın hayalini kuruyor. Maddi anlamda toparlanması halinde en kısa zamanda kendi işini kuracağını anlatan Kürşat, şunları söyledi

'Benim abim 2010'da askere gitti. Mecburen ben kalktım bu işi üstlendim. Sırf aileme katkım olsun, bir yardımım dokunsun diye. İlk etapta görenler şaşırıyordu. Nasıl oluyor da bir kız dönerci oluyor diye. Burada dönerin bir erkek mesleği olduğu düşünülüyor. Tabii sonradan alıştılar. Buraya gelen ve ilk gören şaşırıyor tabii. Ama buradaki halk alıştı. Yaptığım işten memnunum. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Eve işi ve bu mesleği bir arada yürütmek ebetteki zor ama mecbur kalınca yapıyorsunuz. Gelen ve dönerimi tadan bir daha geliyor. İşimi kurmak istiyorum, ama maddi sıkıntım olduğu için mecburen burada çalışıyorum.'

'DÖNER TEZGAHININ BAŞINA GEÇTİ'

Fazilet'in patronu ve amcası olan lokanta sahibi Hatip Kürşat ise Fazilet'in döner ustalığını kısa bir süre içerisinde kavradığını söyledi. Kürşat, 'Fazilet benim yeğenimdir. Onun abisi burada hem dönerci hem de kebapçıydı. Ağabeyi askere giderken döneri kapatmak zorunda kaldık. Fazilet kapatmayın dedi. Döner tezgahının başına ben geçeceğim dedi. Bir dönere koşuyordu bir kebaba. İki işi birden yapıyordu. Bir iki ay içinde işi kavradı. Ağabeyi askerden dönene kadar bu işi sürdürdü. Şimdi ağabeyi kebabın başına geçti Fazilet ise döner ustası olarak çalışmaya devam etti. İlk etapta millet biraz şaşırdı, sonra alıştılar. Bir gelen bir daha geliyor. Sırf onun elinden döner yemek için Mardin'den gelenler bile oluyor. Özellikle kız olduğu için aileler onu tercih ediyorlar' dedi.

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM

Hisarcık, Yeşilli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar arasında gerilim artıyor! 10:26 İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar arasında gerilim artıyor! "Gönül Köşkü" mahkeme yolunda Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti 10:15 Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı 09:10 Hadise bulutların üstünde! Paylaşımıyla sevgilisine aşkını haykırdı
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direniş başlattı 07:35 Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direniş başlattı Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü 23:00 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu 21:57 Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti 20:49 Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor 19:36 Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor

Son Dakika Haberleri
10:30 Kamu borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 10 gün kaldı
10:26 İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar arasında gerilim artıyor! "Gönül Köşkü" mahkeme yolunda
10:20 DEAŞ'lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı
10:18 Siyah-Beyazlılar'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürdü
10:15 Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti
10:13 Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi
17:51 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
17:44 Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı
17:20 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
17:02 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti
Feghouli'den fedakarlık! Maaşında büyük indirime gitti Feghouli'den fedakarlık! Maaşında büyük indirime gitti         
10:29
DEAŞ'lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı DEAŞ'lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı         
10:21
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu         
08:53
Evlenme vaadiyle kandırıldığını iddia eden Afgan, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti Evlenme vaadiyle kandırıldığını iddia eden Afgan, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti         
01:28
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu         
22:10
Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:26
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti         
17:03
Seçmene Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi         
16:30
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu         
10:14
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 10:35:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement