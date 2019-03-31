Son Dakika Haberleri: Mardin'in Yeşilli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Saadet Partisi Adayı...

Mardin'in Yeşilli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Saadet Partisi Adayı...

59 dakika önce

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Enver Sağlam kazandı.

Mardin'in Yeşilli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Saadet Partisi Adayı..., System.String[]
Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Enver Sağlam kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Enver Sağlam 3 bin 386, AK Parti adayı Hayrettin Demir 3 bin 339, BTP adayı Tamer Boztepe 183 oy aldı.

Sağlam'ın özgeçmişi

İlk ve orta öğrenimini Yeşilli'de, liseyi Mardin'de tamamlayan Sağlam, bir dönem Yeşilli Belediye Başkanlığı, bir dönem belediye meclis üyeliği, 2 dönem de il meclis üyeliği yaptı.

Sağlam, evli ve 5 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

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