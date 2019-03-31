Mardin'in Yeşilli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Saadet Partisi Adayı...
59 dakika önce
Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Enver Sağlam kazandı.
Mardin
'in Yeşilli
ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi
adayı Enver Sağlam
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Enver Sağlam 3 bin 386, AK Parti
adayı Hayrettin Demir
3 bin 339, BTP adayı Tamer Boztepe
183 oy aldı.
Sağlam'ın özgeçmişi
İlk ve orta öğrenimini Yeşilli'de, liseyi Mardin'de tamamlayan Sağlam, bir dönem Yeşilli Belediye Başkanlığı, bir dönem belediye meclis üyeliği, 2 dönem de il meclis üyeliği yaptı.
Sağlam, evli ve 5 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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