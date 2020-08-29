Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor - Son Dakika

Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor

- Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor Binlerce yıllık geçmişi ve tarihi yapıları ile turistlerin gözde mekanı haline gelen Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açıldı.

- Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor

MARDİN - Binlerce yıllık geçmişi ve tarihi yapıları ile turistlerin gözde mekanı haline gelen Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açıldı. Kenti ziyarete gelen turistlerin en çok aldığı eşyaların başında Mardin şalvarı ve yöresel kıyafetler geldi.

Farklı kültürlerin bir arada yaşaması, tarihi inanç merkezlerinin bulunması ve kendine özgü yapılarla turistlerin ziyaret etmek istediği illerin başında gelen Mardin, yöresel kıyafetlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Pandemi nedeni ile hedeflenen turist sayısına ulaşılmamasına rağmen kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yöresel kıyafet satan dükkanların yolunu tuttu. Burada en çok Mardin şalvarına rağmet gösteren turistler, aldıkları kıyafetleri kendi ülkelerinde giyerek kentin tanıtımına katkıda bulunuyor.

"Mardin'in yöresel kıyafetlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz"

Kentte yöresel kıyafet satan Tansaş Giyim Mağazası işletmecilerinden İrfan Kavan, Mardin'in yöresel kıyafetleri ile şalvarlarını başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Kavan, "Tansaş Giyim Mağazası olarak Mardin'de üzerinde yoğun bir şekilde özen gösterip, kendi imalatımız olan yöresel kıyafetleri kalitemize güvenerek hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmayı hedefliyoruz. Şirket bünyesinde kendi imalatımız olan kaliteli otantik elbise, yöresel kıyafet, şalvar ve yetişkin, genç ile çocuk kıyafetlerini uygun fiyatlarla müşterilerimizin hizmetine gönül rahatlığıyla sunmaktayız. Mardin'den ve dışarıdan gelen ziyaretçiler aldıkları yöresel kıyafetleri düğün, nişan gibi özel günlerinde giyiyorlar. Gelen turistler, aslında turist değil de misafir gözüyle baktığımız müşterilerimiz mağazamıza geldikleri zaman otantik ve yöresel kıyafetlerimizin yüzde 100 pamuk oluşu tercih sebebi oluyor. Bizler mağaza yetkilileri olarak imalatın sadece İstanbul, İzmir ve diğer büyük illerde olmayışını, atölyede çalışan personellerimizle gördük. Yoğun ilgi gören yöresel Mardin kıyafetlerini hem ulusal hem de uluslararası olmak üzere tanıtmayı hedeflemekteyiz. Sipariş vermek isteyen müşterilerimiz, online sitemiz veya instagram sayfamız üzerinden siparişlerini etiket fiyatıyla kargo sorunu yaşamadan ve kapıda ödeme imkanı ile anlaşmalı olduğumuz tüm kargolar aracılığıyla diledikleri kıyafetleri satın alabilirler" diye konuştu.

"Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımızdır"

Şirket yetkilileri olarak müşteri memnuniyetine önem verdiklerini vurgulayan Kavan, "Tasarım ve modeli bize ait olan yöresel kıyafetleri, eski Mezopotamya dediğimiz eskilere dayanan modelleri ele alarak, kendimiz üzerine estetik dokunuşlar uygulayıp üretimini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz için en iyisini ve en güzel yöresel kıyafetleri imal edebilmek için yoğun bir şekilde emek vermekteyiz. Kalitesinden ödün vermediğimiz ürünleri, şirket yöneticileri olarak depolarımızda kalite kontrolünden geçirerek, kesinlikle şikayetlere meydan bırakmıyoruz. Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımız, dikkat ettiğimiz hususlardır" şeklinde konuştu.

İnternette satışa sunulan elbiseler ile mağazada satılan elbiseler arasında hiçbir şekilde fiyat farkının olmadığını dile getiren Kavan, "Türkiye'de genellikle yerli ve yabancı müşteriler üzerinden fiyat farklılığı şikayetleri oluyor, bizler kesinlikle bu tür durumlara karşı olup, etiket fiyatı neyse ona göre satıyoruz. Mağazamızda hiçbir şekilde ayrım söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"Yöresel kıyafetler insana albenilik katıyor"

Tansaş Giyim Mağazası'ndan memnun olduğunu dile getiren müşterilerden Mervan Begeç, yöresel kıyafetlerin insana albenilik kattığını belirterek, "Ailecek bu kıyafetlerden giydiklerini söyledi. Ürünlerinden çok memnunuz. Küçüklükten beri buradan giyiniyor ve onlardan memnunuz. Yöresel kıyafetleri çok güzel, kendi dikimleri olan yöresel kıyafetler insana albenilik katıyor" dedi.

Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor

Türkiye, turist, Mardin, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mardin'in yöresel kıyafetleri dünyaya açılıyor - Son Dakika

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