MARDİN IRAK YÖNÜNDEN SURİYE'YE GELEN ABD KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ
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ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
ABD'nin Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlaın yer aldığı görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.
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