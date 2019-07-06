Son Dakika Haberleri: MARDİN Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

MARDİN Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi

57 dakika önce

Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendiMardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.

Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
MARDİN Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:28 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de son 20 yılın en büyük depremi: 7,1'le sallandılar! Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy'e gidiyor 7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 20:25:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MARDİN Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]