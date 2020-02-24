Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 - Son Dakika

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Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2
6 saat önce
MARDİN İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
MARDİN İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 (TAMAMI)
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