Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 - Son Dakika

Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2

6 saat önce

MARDİN İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 (TAMAMI)

MARDİN İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2 (TAMAMI)

Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-2

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
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