MARDİN İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

Vatandaşların ihtiyaçlarını Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü , Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ile AFAD karşılayacak.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilmelerine devam ediliyor. İran'da yaşayan 39 Türk vatandaşı da uçakla Mardin'e getirildi. Mardin Havaalanı'nda sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kasımiye Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 39 kişi, 14 gün karantina altına kalacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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