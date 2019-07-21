Mardin İŞKUR'dan 150 kişiye iş imkanı
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İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü, COMDATA Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri AŞ arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında çağrı merkezi müşteri temsilcisi kursu düzenleyecek.
İŞKUR Mardin Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
İl Müdürlüğü, COMDATA Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri AŞ arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında çağrı merkezi müşteri temsilcisi kursu düzenleyecek. Türkiye
genelinde her ilde yaygınlaşmaya başlayan MEGİP uygulamaya geçti. İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü tarafından başlatılan kursa 150 kişi katılacak.
Protokolün önemine değinen İŞKUR Mardin İl Müdürü Mehmet Akın
, MEGİP'in geçerli olduğu süre boyunca işverenlerle ile İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi. Akın, bu sayede hem işverenler hem de iş arayanlar arasında iletişim sağlanacağını sözlerine ekledi. - MARDİN
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