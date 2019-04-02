Son Dakika Haberleri: Mardin İşkur'dan Megip Kapsamında Kurs

Mardin İşkur'dan Megip Kapsamında Kurs

50 dakika önce

İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü ile bir çağrı merkezi arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, çağrı merkezi müşteri temsilciliği kursu açıldı.

Mardin İşkur'dan Megip Kapsamında Kurs, System.String[]
İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü ile bir çağrı merkezi arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, çağrı merkezi müşteri temsilciliği kursu açıldı.

Türkiye genelinde her ilde yaygınlaşmaya başlayan MEGİP Mardin'de ilk kez uygulamaya geçti. İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü ile bir çağrı merkezi tarafından başlatılan kursa 125 kişi başladı. Kurs sonunda mezun olan kursiyerlerin yüzde 50'si çağrı merkezi bünyesinde istihdam edilecek.

Protokol ile ilgili bilgi veren İŞKUR Mardin İl Müdürü Mehmet Akın, MEGİP'in geçerli olduğu süre boyunca işverenlerle ile İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, iş verenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi. Akın, bu sayede hem iş verenler hem de iş arayanlar arasında iletişim sağlanacağını sözlerine ekledi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:08 Kaynak: İHA

Mardin, İŞKUR, Ekonomi
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