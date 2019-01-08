Son Dakika Haberleri: Mardin İtfaiyesine Yeni Hizmet Binası

Mardin İtfaiyesine Yeni Hizmet Binası

1 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, itfaiye hizmet binasını yenilediklerini ve hizmete açtıklarını kaydetti.

Mardin İtfaiyesine Yeni Hizmet Binası, System.String[]
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, itfaiye hizmet binasını yenilediklerini ve hizmete açtıklarını kaydetti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken il genelinde kurumlar yeni hizmet binalarına kavuşuyor. Şehre yakışan çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmet binasını da yenileyerek bir projeyi daha bitirdi.

"İhtiyaçları gözettik"

Çalışma hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak görevde olduğumuz süre zarfında şehrimize dair ne gerekiyorsa yaptık. İlimizin sıkıntılarını gözeten bir yapıda olduk. Önemsediğimiz çalışmalardan birisi de itfaiye hizmet binasının yenilenmesi oldu. Bu konuda hemen harekete geçerek yeni binamızı inşa ettik" dedi.

"Geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Binanın konumundan donanımına kadar her şeyinin düşünüldüğüne dikkat çeken Yaman, "Hizmet binasını tasarlarken, konumunu ve teknolojilerini de dikkate aldık. İtfaiye araçlarının ihbarlara en kolay ve sıkıntısız şekilde ulaşabilmesi için binamızı iyi bir yerde inşa ettik. Öte yandan binamızda itfaiyecilik anlamında son teknolojileri de entegre ettik. Biz itfaiyemizin gelişmesi adına çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim

Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:03:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin İtfaiyesine Yeni Hizmet Binası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]