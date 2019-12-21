Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf... - Son Dakika

Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf...

6 saat önce

MARDİN Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf ziyaretinde bulundu.

MARDİN Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf ziyaretinde bulundu

Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf...

Arif Çetin, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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