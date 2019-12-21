Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf... - Son Dakika

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Mardin jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin, mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf...
6 saat önce
MARDİN Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin'de çeşitli temaslarda ve esnaf ziyaretinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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