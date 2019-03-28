Son Dakika Haberleri: Mardin Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu

Mardin Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu

27 dakika önce

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 bin 70 adet kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Mardin Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 bin 70 adet kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart 2019 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde icra edilen operasyonda, 8 bin 70 adet kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup 8 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. İl Jandarma komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Artuklu, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa
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