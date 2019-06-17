Son Dakika Haberleri: Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama
Son Dakika Güncel Haber

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

8 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri mahallenin huzur ve güvenini sağlayan jandarma mensuplarının 180. Kuruluş yıl dönümünü kavga ihbarı ile kutladı.

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri mahallenin huzur ve güvenini sağlayan jandarma mensuplarının 180. Kuruluş yıl dönümünü kavga ihbarı ile kutladı.

Kavga ihbarına gelen jandarma mensupları havai fişekleri ve Türk bayrakları ile karşılanırken en büyük asker bizim asker sloganları atıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü Jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kutladı.

Akşam geç saatte mahallede bir araya gelen Ortaköy'ün çocuk, yaşlısı ve genci Jandarma ekiplerine önce yaralıların olduğu kavga ihbarını yaptı, ardından kavgayı ayırmaya gelen jandarma ekibini Türk bayrakları ve havai fişekler ile karşıladı.

Mardin'in Ortaköy ilçesinde bir ilke imza atan mahalle sakinleri olay yerine gelen jandarma ekipleri için 180. Kuruluş yıl dönümüz kutlu olsun yazılı pasta hazırladı.

Kavga ihbarına gelen ve kendileri için hazırlanan sürprize şaşıran ekipler Jandarma teşkilatı adına vatandaşları bu duyarlı ve sevgi dolu davranışları için teşekkür ederek bölgede huzur ve güvenin devam etmesi için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini belirterek teşekkür ettiklerini ilettiler.

İhlas haber Ajansı muhabirine konuşan Mardin Ortaköy Gülharin sosyal medya sayfası yöneticisi ve Mahalle sakini Sıraç Çavuş Ortaköy'de Dev Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade ederek " Ortaköy devletçiliği ve milliyetçiliği ile bilinen Mardin ilimizin mahallesi. Mahallemiz jandarma bölgesinde. Her an yanımızda olan Jandarma görevlileri bizler için gece gündüz fedakarlıkla çalışmakta. Mahallemiz Suriye sınırına da 25 kilometre uzaklıkta. Bizler için canı pahasına gece gündüz çalışan Jandarma mensuplarımızı gerçek bir kavga için değil 180. Kuruluş yıl dönümü olan teşkilatlarının ve kendi günlerini kutlamak için mahalle sakinleri ile böyle bir organizasyon düzenledik. Saolsunlar hoşgörü ile karşıladılar. Jandarmada görev yapan tüm mensuplarının bu günlerini kutluyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Kutlamaların ardından Jandarma teşkilatının logosunun ve 180 . Kuruluş Yıl dönümünüz kutlu olsun yazılı pastayı keserek jandarma ekiplerine görevlerinde başarılar dilediler. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
kavga, Ortaköy, Jandarma, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Şırnak'ta şehit olan asker Şafak Evran'la ilgili kahreden detay İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti AA'dan açıklama: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 01:15:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]