Son Dakika Haberleri: Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu

1 saat önce

Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulunduMARDİN'in Derik ilçesinde definecilerin yaptığı kaçak kazı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500 yıllık mozaik ortaya çıktı.

Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulundu

MARDİN'in Derik ilçesinde definecilerin yaptığı kaçak kazı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500 yıllık mozaik ortaya çıktı.

Kırsal Göktaş Mahallesi'nde 4 ay önce kaçak kazı yapıldığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, ortaya çıkarılan mozaiği fark edip, Mardin Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen müze çalışanları, yaptıkları ilk incelemede mozaiğin Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğunu değerlendirdi. Mozaiğin bulunduğu bölge Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Göktaş Muhtarı Barış Yaşar, bu bölgenin eski bir yerleşim alanı olduğunu ifade ederek, mozaik bulunmasının ardından bu alanda uzmanlarca kazı çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu

Jandarma, Derik, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:29:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]