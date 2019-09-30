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Mardin kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı

2 saat önce

Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattıMardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, çukurları battaniyeyle kapatarak maça çıktı.

Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, çukurları battaniyeyle kapatarak maça çıktı.

Mardin 2'nci Amatör Ligi'nde mücadele eden Nusaybin Diclespor'un oynadığı stadyumun çim sahasında çukurlar oluştu. Futbolcuların fark ettiği çukurlar, maç sırasında zor anlar yaşattı. Nusaybin Diclespor'un kalecisi Ahmet Ay, dün sahalarında Kızıltepe Starspor ile karşılaştıkları maç öncesi çukurları battaniyeyle kapattı. Çukurlar nedeniyle sakatlandıklarını belirten Ay, Sahamızın zemini giderek yıpranıyor. Sentetik çim olması nedeniyle zeminde açılan çukurlara yamalar yapılıyor. Özellikle kalecilerin durduğu yer ve penaltı noktalarında büyük çukurlar oluştu. Bu nedenle saha zemini, futbol oynamaya uygun halde değil. Kale direklerinin ortasında açılan büyük çukurlar nedeniyle hemen her maçta sakatlanıyoruz. Çözümü, çukur açılan kale içlerine battaniye sermekte bulduk dedi.

Mardin kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı

Ahmet Ay, Nusaybin, Mardin, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
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