Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu, itfaiye yangını söndürmek için seferber oldu
1 saat önce
Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:14 Kaynak: İHA
Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu