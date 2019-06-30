Son Dakika Haberleri: Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu, itfaiye yangını söndürmek için seferber oldu
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Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu, itfaiye yangını söndürmek için seferber oldu

1 saat önce

Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu, itfaiye yangını söndürmek için seferber oldu, System.String[]
Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:14 Kaynak: İHA
İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa
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