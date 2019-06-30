Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
57 dakika önce
Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
MARDİN - Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangın çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
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