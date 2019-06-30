Son Dakika Haberleri: Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
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Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı

57 dakika önce

Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu.

Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
MARDİN - Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangın çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Kale, Mardin, Yerel
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