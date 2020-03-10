MARDİN Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MARDİN Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi - Son Dakika

MARDİN Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

6 saat önce

Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildiARDAHAN'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Rüzgar Demir (21), memleketi Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

ARDAHAN'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Rüzgar Demir (21), memleketi Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan'daki 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Damal 4'üncü Hudut Piyade Bölüğü'nde vatani görevini piyade er Rüzgar Demir, dün sabah kalp krizi geçirdi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardahan'da düzenlenen törenin ardından Demir'in cenazesi toprağa verilmek üzere havayoluyla memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine uğurlandı.

Demir, Kızıltepe'deki Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Mezopotamya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

MARDİN Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:23 Kaynak: DHA
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