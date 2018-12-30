Mardin Kamışlı'da ABD'ye Ait Olduğu Belirtilen Askeri Konvoy Görüntülendi
16 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD
'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi. Suriye
'nin terör örgütü PKKYPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı'da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:20 Kaynak: DHA
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