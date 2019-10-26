Mardin kamışlı'da rus uçağı hareketliliği sürüyor
52 dakika önce
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyorSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı.
Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenildi. Uçakların iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.
Putin'in 23 yıl önceki kartvizitini 2 milyon ruble'ye satışa çıkardı Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor