Son Dakika Haberleri: Mardin kamışlı'ya inen uçak görüntülendi
Son Dakika Güncel Mardin kamışlı'ya inen uçak görüntülendi

Mardin kamışlı'ya inen uçak görüntülendi

59 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (10)TSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı...

Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (10)

TSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki havaalanı inen kargo uçağı görüntülendi. Suriye rejiminin kontrolünde olan Kamışlı Havaalanı'na inen uçağın, hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.

Kamışlı'da sınıra yakın bölgelerde ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi. İki teröristin, kepengi kapalı olan bir dükkanın önünde oturduğu görüldü. Teröristlerin, sözde karakol olarak kullandığı bazı noktalarda ise örgütü simgeleyen bez parçalarını indirmeleri dikkat çekti.

Mardin kamışlı'ya inen uçak görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Mardin, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
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