Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: 8'i polis 9 kişi yaralandı, 2 gözaltı var

Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde saat 05.00 sıralarında, çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.
Saldırı sırasında devrilen midibüsteki 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yaralılarla ilgili son bilgileri aktaran Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "9 arkadaşımızdan 7'si taburcu edildi, 2'si kontrol amaçlı hastanede" ifadelerini kullandı.
Diyabakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Çevik Kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Servis midibüsünde bulunan polislerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini de paylaşan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır."
Saldırıyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
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