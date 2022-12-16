Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: 8'i polis 9 kişi yaralandı, 2 gözaltı var - Son Dakika
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Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: 8'i polis 9 kişi yaralandı, 2 gözaltı var

16.12.2022 10:10

Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinden geçen çevik kuvvet polis servis aracına, yol kenarına park edilmiş bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın etkisiyle devrilen midibüsteki 8 polis memuru ile 1 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınırken yaralılarla ilgili son bilgileri aktaran Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "9 arkadaşımızdan 7'si taburcu edildi, 2'si kontrol amaçlı hastanede" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde saat 05.00 sıralarında, çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

8 POLİS VE 1 SİVİL YARALANDI

Saldırı sırasında devrilen midibüsteki 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

7'Sİ TABURCU EDİLDİ

Yaralılarla ilgili son bilgileri aktaran Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "9 arkadaşımızdan 7'si taburcu edildi, 2'si kontrol amaçlı hastanede" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyabakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı

BAKAN SOYLU: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Çevik Kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Servis midibüsünde bulunan polislerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisini de paylaşan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır."

Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı! 9 kişi yaralandı, 2 gözaltı var

BAKAN KOCA: YARALILARIMIZIN GENEL DURUMU İYİ

Saldırıyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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