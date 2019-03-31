Son Dakika Haberleri: Mardin Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu

Mardin Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu

1 saat önce

Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİDerik ilçesinde kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ömer Azak'ın cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)

YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Derik ilçesinde kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ömer Azak'ın cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derik'in Beşkavak mahallesine getirilen küçük Ömer'in cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla yağmur altında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Defin sırasında anne Gurbet Azak, sinir krizleri geçirerek, "Ömer'im beni bırakıp gidiyorsun, uğurlar olsun" diyerek gözyaşı döktü.

MARDİN (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:54 Kaynak: DHA

Derik, Adli Tıp Kurumu, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reytingleri Alt Üst Eden Hercai Dizisine Suç Duyurusu! Yayından Kaldırılabilir Son Dakika! Meral Akşener'den İlk Açıklama: Bu Seçimin Kazanını Millet İttifakı Son Dakika! İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın "Kazandık" Açıklamasına İlk Yorum: Ayıplıyorum Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]