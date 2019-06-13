Son Dakika Haberleri: Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Haziran günü güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet M16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir" denildi.

Vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa
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