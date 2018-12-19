Mardin Kırsalında Bulunan 350 Kilo Patlayıcı İmha Edildi
38 dakika önce
MARDİN'de jandarma ekipleri, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri kırsalında düzenledikleri operasyonlarda toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı buldu.
MARDİN'de jandarma ekipleri, Dargeçit
ve Nusaybin
ilçeleri kırsalında düzenledikleri operasyonlarda toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı buldu. Patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Dargeçit ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün
, Düzce
ve Çalıköy mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonlarda patlatılmaya hazır toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 adet kalaşnikof marka tüfek, 50 adet elektrikli fünye, konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, el yapımı patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:29 Kaynak: DHA
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