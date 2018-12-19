Son Dakika Haberleri: Mardin Kırsalında Bulunan 350 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

Mardin Kırsalında Bulunan 350 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

38 dakika önce

MARDİN'de jandarma ekipleri, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri kırsalında düzenledikleri operasyonlarda toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı buldu.

Mardin Kırsalında Bulunan 350 Kilo Patlayıcı İmha Edildi, System.String[]
MARDİN'de jandarma ekipleri, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri kırsalında düzenledikleri operasyonlarda toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı buldu. Patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dargeçit ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün, Düzce ve Çalıköy mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonlarda patlatılmaya hazır toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 adet kalaşnikof marka tüfek, 50 adet elektrikli fünye, konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, el yapımı patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:29 Kaynak: DHA

Jandarma, Mardin, Güncel
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