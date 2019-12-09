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Mardin kırsalında EYP patladı

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Mardin kırsalında EYP patladı, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralı asklerlerin olduğu bildirildi.

Görüntü dökümü

-İdil Devlet Hastanesi'ne yaralıların getirilmesi

-Güvenlik önlemi

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ŞIRNAK -DHA


Mardin, Midyat, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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