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Mardin kırsalında eyp patladı

6 saat önce

Mardin kırsalında EYP patladıŞırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Mardin kırsalında EYP patladı

Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralı asklerlerin olduğu bildirildi.

Mardin kırsalında eyp patladı

Mardin, Midyat, İdil, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
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