Mardin kırsalında eyp patladı
6 saat önce
Mardin kırsalında EYP patladıŞırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
Mardin kırsalında EYP patladı
Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralı asklerlerin olduğu bildirildi.
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