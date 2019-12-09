Mardin kırsalında EYP patladı
6 saat önce
Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
Şırnak'ın İdil ilçesi ile Mardin Midyat arasındaki kırsalda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralı asklerlerin olduğu bildirildi.
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