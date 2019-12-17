Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı

6 saat önce

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ile Çayköy Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ile Çayköy Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ve Çayköy Mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet planlamıştır. Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 16 Aralık Pazartesi günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında bulunan Konur ve Çayköy Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Derik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü
Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri
17:09 İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 12 ölü, 14 yaralı - Son Dakika Haber
17:04 Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika Haber
17:03 Tekirdağ'da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
17:02 Fransa'da grev 13. gününde sürüyor - Son Dakika Haber
17:01 Kaymakam baskın yaptı - Son Dakika Haber
16:41 Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
16:25 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:14:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]