Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika
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Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

6 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamdaki arama faaliyetlerinde iki farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş örgütsel doküman ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki eşyalar muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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