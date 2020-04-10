Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

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Mardin kırsalında teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
6 saat önce
Mardin kırsalında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mardin kırsalında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında "Sözde Ömeryan" kırsalı Serinkanya bölgesinde "Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı Özel Birlik Operasyonu" icra edildi.
Operasyonda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:31 Kaynak: AA
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