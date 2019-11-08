Son Dakika Haberleri: Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi
Son Dakika Güncel Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi

Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi

6 saat önce

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi, System.String[]

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Artuklu ilçesi kırsalında 'Kürşat-145 Özel Birlik' operasyonu başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği Özlüce Mahallesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş 18 kilo EYP ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından EYP kontrollü şekilde imha edildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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