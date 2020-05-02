Mardin kısıtlamanın ikinci gününde de sessizliğe büründü - Son Dakika

Mardin'de, korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.



Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'de yine sessizlik hakim oldu. Kentte, yasağın ikinci günü yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Dışarı çıkma izni olanlar ise maske ve eldivenle önlem aldı. Şehrin farklı noktalarında yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, gelen her aracı durdurarak kontrollerini gerçekleştirmenin yanı sıra sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında olan vatandaşların geçişine izin verirken bu özellikleri taşımayan vatandaşlar uyarıp, evlerine gönderdi.



Yapılan denetimler ve alınan önlemlerle birlikte Mardinli vatandaşların sokağa yasağına riayet ederek evlerinde kalmayı tercih ettiği görülürken evde kalan çocukların da evlerinin damlarından uçurtma uçurduğu görüldü. - MARDİN