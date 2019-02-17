Mardin Kız İstemeye Gidenlerin Minibüsü Devrildi 2'si Çocuk 3 Ölü, 15 Yaralı
1 saat önce
Mardin Kız istemeye gidenlerin minibüsü devrildi 2'si çocuk 3 ölü, 15 yaralı(Tür: Yurt)
Mardin
Kız istemeye gidenlerin minibüsü devrildi 2'si çocuk 3 ölü, 15 yaralı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:13 Kaynak: DHA
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