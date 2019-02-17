Son Dakika Haberleri: Mardin Kız İstemeye Gidenlerin Minibüsü Devrildi 2'si Çocuk 3 Ölü, 15 Yaralı

Mardin Kız İstemeye Gidenlerin Minibüsü Devrildi 2'si Çocuk 3 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

Mardin Kız istemeye gidenlerin minibüsü devrildi 2'si çocuk 3 ölü, 15 yaralı(Tür: Yurt)

Mardin Kız istemeye gidenlerin minibüsü devrildi 2'si çocuk 3 ölü, 15 yaralı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

Mardin, Güncel
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