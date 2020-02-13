Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü - Son Dakika

Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl aradan sonra yağan kar büyük sevince sebep oldu.

Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl aradan sonra yağan kar büyük sevince sebep oldu. Kısa sürede beyaza bürünen ilçede vatandaşlar kar topu oynamanın sevincini yaşadı.


İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede Kızıltepe'yi beyaza bürüdü. 6 yılın ardından yağan kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. Şaşkına dönen Kızıltepeliler dışarı çıkarak kar topu oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için selfie çekmeyi ihmal etmedi. Kar yine en çok çocukları sevindirdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan parka koşan çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi.


Kar yağışının keyfini çıkardılar


6 yıl aradan sonra kar sevinci yaşadığını anlatan Sermed Aydoğan, "Kızıltepe'de bugün kar heyecanı var. Yaklaşık 5-6 yıldır Kızıltepe'ye kar yağmıyordu. Her yer bembeyaz, Her yer çok güzel. Sürekli yağsın istiyoruz ama iklim koşulları nedeniyle Kızıltepe'ye kar pek yağmıyor" dedi.


Sokağa çıkarak arkadaşlarıyla kar topu oynayan Vedat Demir ise "Kızıltepe'de çok güzel kar yağıyor. Herkes karın heyecanını çıkarıyor, çocuklar dışarıda. Her zaman karın yağmasını istiyoruz. Kızıltepe'de çok güzel manzaralar var" diye konuştu.


Öte yandan sabaha kadar kar yağışının devam edeceği ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 7 dereceyi gösteriyor. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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