MARDİN Kızıltepe'de polis, kavgaya karışanları biber gazı kullanarak ayırdı - Son Dakika

MARDİN Kızıltepe'de polis, kavgaya karışanları biber gazı kullanarak ayırdı

Polis, taşlı sopalı kavgaya biber gazıyla müdahale ettiMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, taşlı sopalı kavga eden grubu polis, biber gazı kullanarak ayırdı.

Polis, taşlı sopalı kavgaya biber gazıyla müdahale etti MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, taşlı sopalı kavga eden grubu polis, biber gazı kullanarak ayırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, dün akşam, Kızıltepe ilçe merkezinde yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkilinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayıramayınca biber gazı sıktı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:11

Kaynak: DHA

Son Dakika

beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı

Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi

Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi

Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına belgesel açıklaması: Görüntüleri Netflix kesti

Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme

Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor

Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu

Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı

Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak

5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı