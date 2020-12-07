Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı - Son Dakika

Mardin OSB tanıtım videosu

Fabrikaların genel görünümü

Tır ve kamyonlar

Unların araçlara yüklenmesi

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan'ın konuşması

Yapımına başlanan fabrikalar

Mardin BBZ Tekstil Firması Temsilcisi Yusuf Kaya'nın konuşması Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı

Türkiye'nin un, bulgur ve makarna ihracatının önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Mardin'den yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 803 milyon 945 bin dolar dış satım yapıldı

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan:

"2021'de hedefimiz 1 milyar doları aşmak"

MARDİN (AA) – HALİL İBRAHİM SİNCAR – Mardin, yılın 11 ayında 803 milyon 945 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip kent, tarıma verilen önemli destek, sulama yatırımları ve teşvik uygulamaları sayesinde kısa süredeki sanayileşmenin ardından ihracatta da gelişme kaydetti.

3 bin 500 dekar alana kurulu ve yüzde 100 doluluğa sahip Mardin Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) gıda, tekstil, inşaat, mobilya, kozmetik sektörlerinde başta Orta Doğu olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapılıyor.

Türkiye'nin un ihracatının yüzde 36'sını, bulgurun yüzde 35'ni ve makarnanın da yüzde 10'nu tek başına gerçekleştiren Mardin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecine rağmen yılın 11 ayında 803 milyon 945 bin dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 11 artırmayı başardı.

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, AA muhabirine, sanayi bölgesindeki işletmelerin ağırlıklı olarak un, bulgur ve makarna gibi gıda ürünleri ürettiğini söyledi.

Teşvik uygulamasında 6. bölgede bulunmaları dolayısıyla sağlanan destek sayesinde son dönemde tekstil yatırımlarında da artış olduğunu vurgulayan Duyan, sektörde cazibe merkezi haline gelindiğini dile getirdi.

"Bu imkanı fırsata çeviriyoruz"

Geçen seneye oranla ihracatlarının arttığını ifade eden Duyan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ocak - aralık arası ihracatımız 724 milyon 638 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde ihracatımız 803 milyon 945 bin dolar oldu. Pandemiye rağmen ihracatımız devam ediyor. Geçen seneye göre yükseliş var. Burada en büyük avantajımız temel gıda maddesi üretmemizdir. Dünyanın en verimli Mezopotamya topraklarına hakimiz. Ham madde de bu bölgede çıkıyor. Mardin Orta Doğu açılan kapı olarak özdeşleşti. Dolayısıyla bu imkanı fırsata çeviriyoruz."

"Hedefimiz 1 milyar doları aşmak"

Duyan, pandemiden Mardin'in de etkilendiğini ancak gıda ağırlıklı bir sanayi oldukları için alınan tedbirlerle ve üretim ve ihracatı sürdüklerini söyledi.

Un ihracatında Mardin'in Türkiye birincisi, bulgur ve makarna da önemli bir konumda yer aldıklarını anlatan Duyan, "Un ihracatının yüzde 36'sını, bulgurun yüzde 35'ini ve makarnanın da yüzde 10'unu Mardin OSB'den yapılıyor. Bazı nedenlerden dolayı yıllık 1 milyar dolar ihracat hedefimizi 2019 yılında gerçekleştiremedik. Bu yıl ihracatımızda artış var. 2021'de hedefimiz 1 milyar doları aşmak." diye konuştu.

"Çalışan sayısı 8 bine çıkacak"

Mardin'in lojistik ve coğrafi olarak çok güzel bir konuda olduğunu aktaran Duyan, "Bu bölgeye, Mardin'e yatırım yapmamak için hiçbir sebep yok. Her şeyi hazır, yatırım için güvenli bir liman." dedi

Mardin OSB'de 6 bin kişinin istihdam edildiğinin altını çizen Duyan, "Bu genişleme alanı yatırımcılara tahsis edip hazır hale getirdiğimizde yaklaşık 2 bin kişi daha çalışacak. Çalışan sayısı 8 bine çıkacak. Mardin'in işsizlik soruna çözüm bulmak için yatırımlara hız vermeliyiz." diye konuştu.

Mardin BBZ Tekstil Firması Temsilcisi Yusuf Kaya da salgın sürecinde ihracata devam ettiklerini söyledi.

Arasında Almanya ve İngiltere'nin yer aldığı 6 ülkeye ihracat yaptıklarını, salgın sürecinde tedbirleri alarak imalatı durdurmadıklarını ve kapasitelerini de artırdıklarını belirten Kaya, "Her ne kadar firmalar küçüldük dese de biz bu aşamada büyümüş bir firma olarak gurur duyuyoruz." dedi.