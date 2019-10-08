Son Dakika Haberleri: Mardin köyünde, anne- babası adına okul yaptırdı
Son Dakika Güncel Mardin köyünde, anne- babası adına okul yaptırdı

Mardin köyünde, anne- babası adına okul yaptırdı

5 dakika önce

babası adına okul yaptırdıMardinli iş insanı Hasan Keleşoğlu, doğduğu, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde, anne- babası Emine- Behçet Keleşoğlu adına okul yaptırdı.

Mardin köyünde, anne- babası adına okul yaptırdı, System.String[]

babası adına okul yaptırdı

Mardinli iş insanı Hasan Keleşoğlu, doğduğu, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde, anne- babası Emine- Behçet Keleşoğlu adına okul yaptırdı.

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Artuklu ilçesine bağlı Sakalar köyünde, iş insanı Hasan Keleşoğlu tarafından 8 derslikli okul yaptırıldı. Hasan Keleşoğlu'nun anne ve babası Emine- Behçet Keleşoğlu'nun adının verildiği okulun açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, iş insanı Hasan Keleşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Yaman, eğitime verdiği destek için Keleşoğlu'na teşekkür etti.

Hasan Keleşoğlu ise Doğduğum ve yetiştiğim topraklara vefa borcumu ödemenin ve bölge eğitimine bir nebze katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.

Öte yandan köyün, Suriye'nin sıfır noktasında yer alması nedeniyle okul için geniş güvenlik önlemleri alındı. Olası terör saldırısına karşı köydeki 2 katlı evin terasına, dronesavarlı askerler yerleştirildi.

Hasan Keleşoğlu, Suriye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:54 Kaynak: DHA
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