Son Dakika Haberleri: Mardin Kültür ve Sanat Günleri" Etkinlikleri

Mardin Kültür ve Sanat Günleri" Etkinlikleri

56 dakika önce

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce "Mardin Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.

Mardin Kültür ve Sanat Günleri
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce "Mardin Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınce düzenlenen program kapsamında yazar Tarık Tufan ile şair İbrahim Sadri, Atatürk Kültür Merkezinde vatandaşlar bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehri her alanda en iyi yere getirmek için çalıştıklarını belirterek, programa yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: AA

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