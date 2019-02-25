Mardin Kültür ve Sanat Günleri" Etkinlikleri
56 dakika önce
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce "Mardin Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi
'nce "Mardin Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.
Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınce düzenlenen program kapsamında yazar Tarık Tufan
ile şair İbrahim Sadri
, Atatürk
Kültür Merkezinde vatandaşlar bir araya geldi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman
yaptığı açıklamada, huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehri her alanda en iyi yere getirmek için çalıştıklarını belirterek, programa yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: AA
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