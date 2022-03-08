Mardin kültürü İzmir'de tanıtıldı - Son Dakika
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Mardin kültürü İzmir'de tanıtıldı

08.03.2022 15:25
Mardin kültürü İzmir'de tanıtıldı

İzmir Mardinliler Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen ve 4 gün süren Mardin Tanıtım Günleri sona erdi.

İzmir Mardinliler Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen ve 4 gün süren Mardin Tanıtım Günleri sona erdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı açıklamada Bostanlı Pazaryeri'ndeki etkinlikte Mardin mimarisi, müziği, halk oyunları ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığını kaydetti.

İzmir'de Mardin kültürünün tanıtılmasını çok özel bulduğunu belirten Çankırı, "Kadim kültürlerin kesişme noktası olan, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki Mardin, çeşitli inançlara ev sahipliği yapan, birbirinden farklı medeniyetlerin izlerinin olduğu bir kent. Manastırları, camileri, kiliseleri ve müzeleriyle gezilip görülmesi gereken çok fazla nokta var. Tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin ikram edildiği stantların büyük ilgi görmesinden oldukça mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Çankırı, Reyhani müziği eşliğinde oynayan gençlerin ziyaretçilerin ilgi odağını olduğunu aktararak, İzmir'de yaşayıp Mardin'i merak edip gelenlerin tüm meraklarını giderecek bir etkinlik gerçekleştirildiğini dile getirdi.

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AK Parti, Çankırı, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin kültürü İzmir'de tanıtıldı - Son Dakika


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