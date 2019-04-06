Mardin Kuyuda 2 Gündür Mahsur Yavru Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
Kuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kuyuda 2 gündür mahsur yavru köpek kurtarıldı Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde düştüğü kuyuda 2 gündür mahsur olan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin'e 30 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulunan Açık köyünde, 5 metre derinliğindeki kuyuya yavru bir köpeğin düştüğünü gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekibi, 2 gündür mahsur olduğu belirtilen köpeği kurtarmak için köye gitti. Ekipler, uzattıkları merdivenle kuyuya inip, yavru köpeği çıkardıktan sonra köy sakinlerine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:34 Kaynak: DHA
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