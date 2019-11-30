Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Mardin'de öğrencilere eğitim verildi.

Geçen yıl başlayan ve devam eden proje çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mardin Artuklu Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu ve Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda kodlama eğitimleri sürdürülecek.

Kuveyt Türk çalışanlarının eğitim verdiği proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama yapıldı.

Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim kapsamında, öğretmenlerin desteğiyle eğitimi alan öğrencilerin diğer öğrencilere eğitim vermesiyle tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Dr. Okan Acar, AA muhabirine, proje kapsamında 1010 gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

2018 yılında başladıkları projeye 2020 yılında da devam edeceklerini aktaran Acar, Kuveyt Türk olarak 26 şehirde 48 okulda "1010 Kaşif" projesi kapsamında eğitim verdiklerini belirtti.

"1010 Kaşif" projesi ile teknoloji bağımlılığı denilen ve çağımızın en büyük sorunlarından biri olan problemi yine teknolojiyle çözmeye çalıştıklarını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Burada arkadaşlarımızla çocuklarımızı teknolojik ekipmanlarla tanıştırarak onlarla kodlama eğitimleri veriyor, onların teknolojiyle olan yakınlıklarını artırmaya çalışıyoruz, bunun yanında çocukların teknolojiyi daha doğru yerlerde kullanmalarını amaçlıyoruz. Bu anlamda özellikle yerli üretim olan bu robotik setlerimizi şuana kadar 48 okula ulaştırdık. Bunların dağıtımı, eğitimi devam ediyor. Bu proje Türk Kızılay'ı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bankamız ortaklaşa yapıyorlar. Bizde Kuveyt Türk olarak kaynaklarımızı özellikle bu alana yatırıp ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz.

Kuveyt Türk gerçekten sosyal sorumluluk anlamında önemli çalışmalar yapan bir kurum. Bu projeye başladığımızda çocuklara katacağımız değeri ve teknolojiyi bilgi ile birleştirmeyi amaçladık sonra gördük ki aslında bu farkındalık sadece çocuklarımızda değil çalışanlarımızda da oluştu. Bizim çalışanlarımız da Kuveyt Türk'e çalışma hayalleriyle geri döndüklerinde hakikaten çok güzel anılarla, çok güzel duygularla dönüyorlar. Kuveyt Türk olarak burada kendi çalışanlarımızla eğitim veriyoruz. Bugüne kadar belki 100'ün üzerinde çalışanımız çeşitli okullara, çeşitli şehirlere gelerek eğitimler verdiler, bu eğitimlere destek oldular. Bizde bunları inşallah gelecek senelerde sürdürmek istiyoruz."

Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu Öğrencilerden Çiçek Tekin de, "1010 Kaşif" projesi kapsamında bugün kodlama eğitimi öğrenecekleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

Şuan kodlama eğitimi öğrendiklerini, eğitimin çok güzel olduğunu ve gelen öğretmenlerin kendileriyle çok ilgilendiklerini söyleyen Tekin, şöyle dedi:

"Şu an klima kontrolü yapıyorum, bilgisayar üzerinde tam bitmek üzere birazdan burada fanım çalışacak ve dönecek, döndüğü zaman da benim yani fanım çalışmış olacak uygulamayı bitirmiş olacağım. Bu benim için çok iyi fırsat oldu burada öğretmenler bize ilgileniyor ve çok iyi şeyler öğreniyoruz. Daha önce bilgisayara oturduğumda oyun oynuyordum ama artık kodlamayı öğrendiğim için, kodlamanın oyundan daha eğlenceli olduğunu anladım. Bu nedenle bundan sonra hep bilgisayara oturduğum zaman kodlama yapacağım, çok eğlenceli bir şey."