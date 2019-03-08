Mardin'liler Bursa'ya Direk Uçuş İstiyor
53 dakika önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Bursa'dan Mardin'e direk uçuş seferlerinin konulmasını istedi.
Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın
, Bursa
'dan Mardin
'e direk uçuş seferlerinin konulmasını istedi.
Aydın yaptığı yazılı açıklamada Bursa Yenişehir
Havalimanı'ndan, Trabzon
, Erzurum
, Muş
ve son olarak da Gaziantep
'e seferlerin konulduğunu hatırlatarak, "Bu gelişmeler o bölgelere seyahat eden vatandaşlarımız açısından son derece sevindiricidir. Yolcu potansiyelinin yoğun olduğu Mardin'ede mutlaka direk uçak seferlerinin başlaması gerekmektedir" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, özellikle yaz aylarında ziyaretlerin arttığına dikkat çekerek, gerek Mardin'in tarihi yerlerini görmeye giden gerekse memleketlerine gidenler açısından kolaylık sağlayacağını, yolcu kapasitesine göre yaz ve kış aylarında ayarlama yapılabileceğini belirterek emeği geçenlere şimdiden teşekkür etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:47 Kaynak: İHA
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