Mardin merkeze yeni içme suyu şebekesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin merkeze yeni içme suyu şebekesi - Son Dakika

Mardin merkeze yeni içme suyu şebekesi

6 saat önce

Artuklu ilçesinde uzun zamandan beridir yaşanan içme suyu sorununu çözmek üzere MARSU tarafından hazırlanan Artuklu İçme Suyu Projesi, İller Bankası ve Avrupa Birliği tarafından onaylandı.

Mardin merkeze yeni içme suyu şebekesi, System.String[]

Artuklu ilçesinde uzun zamandan beridir yaşanan içme suyu sorununu çözmek üzere MARSU tarafından hazırlanan Artuklu İçme Suyu Projesi, İller Bankası ve Avrupa Birliği tarafından onaylandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla merkez Artuklu ilçesinde uzun zamandan beridir yaşanan içme suyu sorununu çözmek üzere MARSU tarafından hazırlanan Mardin merkez Artuklu İlçesi İçme Suyu Projesi, İller Bankası ve Avrupa Birliği tarafından onaylandı.

Proje, tanıtım toplantısı Sanat Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen, şehrin en büyük sorunlarının başında gelen su sorununun kökten çözmek için hazırladıkları projenin kabul edildiğini belirtti.

Dağdelen, şöyle konuştu:

"Kentte içme suyu şebekesi mevcut fakat çok eski olması, şebekede yüksek basınçlara maruz kalması gibi nedenlerle sağlıksız ve karmaşık. Mevcut şebekenin durumu çok kötü olup, toplam su kayıpları oranı yüzde 72 civarındadır. Su kayıplarının yüksek olduğu mevcut eski ve yetersiz şebekenin sürekli arıza vermesi de hizmetin sürekliğini olumsuz etkilemektedir. Su sorunu kentin en önemli sorunlarının başında gelmektedir."

Önümüzdeki yıl projeye başlamayı hedeflediklerini aktaran Dağdelen, proje kapsamında 20 mahalleye içme suyu şebekesinin çekileceğini bildirdi.

Dağdelen, "Projeyle 10 bin haneye içme suyu hattı çekilecek. 2053 yılı 300 bin nüfus hedeflenerek yapılan projede son teknoloji malzeme kullanılacak. Çalışmalar dahilinde vatandaşların sorun yaşamaması için her türlü tedbir alınacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, İller Bankası, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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