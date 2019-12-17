Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 10 farklı ilde aranan 17 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.H., K.H., S.U., S.N.G., A.A., M.İ.İ., M.K., D.B., S.E.G., Y.K., M.M.T., S.K. ve Ş.S. isimli 13 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye eş başkanları gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:26 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:26 Telefon konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı - Son Dakika Haber
00:25 Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi? - Son Dakika Haber
00:18 17 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:10 Konya'da uygulama yapan polise otomobil çarptı - Son Dakika Haber
23:44 Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]